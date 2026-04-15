Nezadovoljni izdanjem tima, navijači Santosa su salvom uvreda dočekali igrače pored aut-linije, a "desetka" brazilske ekipe nije želela da ćuti. Pre nego što je stao pred kamere TV stanice ESPN, Nejmar je gestom rukom pokazao navijačima da ućute, a potom je pokušao da opravda neuspeh.

Međutim, pravi skandal dogodio se kada je intervju završen. Dok je kretao ka svlačionici, Nejmar se ponovo vratio do tribina kako bi nastavio raspravu sa najglasnijim pristalicama. Prema izveštaju ESPN-a, Nejmar je jednog navijača brutalno izvređao na račun fizičkog izgleda:

- Trebalo je ti više da treniraš. Postaješ buckast (smeh) - dobacio mu je fudbaler, da bi se potom ponovo okrenuo i nastavio:

- U pravu si... Jesi li sad srećan? Ja sam razmažen? Dajem sve od sebe ovde. Evo, daću ti tvojih pet minuta slave - poručio je vidno iznervirani Brazilac pre nego što je definitivno napustio teren.