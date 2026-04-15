Ozbiljni udarci po džepovima, a najgore je prošao Panatinaikos.

Zeleni će morati da uplate neverovatnih 3,065 miliona evra u kasu Evrolige, jer su, prema izveštaju, probili dozvoljeni limit za plate igrača za čak 6,185 miliona evra, što je rezultiralo rekordnom kaznom.

Na listi kažnjenih nalazi se i Anadolu Efes. Iako tim iz Istanbula nije uspeo da se domogne doigravanja, njihova potrošnja je bila iznad dozvoljene granice, pa će turski velikan morati da plati 1,07 miliona evra.

Veliko iznenađenje na listi je Hapoel iz Tel Aviva. Ambiciozni projekat iz Izraela, koji ne krije nameru da se dugoročno etablira u evropskom vrhu, kažnjen je sa milion evra. Četvrti klub na ovoj listi je Olimpijakos, ali je tim iz Pireja prošao sa najblažom sankcijom od 300.000 evra.

Pravila su jasna – sav novac od kazni biće ravnomerno raspoređen ostalim klubovima učesnicima Evrolige koji su poslovali u okviru dozvoljenih granica. Jedini izuzetak je francuski ASVEL, koji se nalazi ispod "donjeg praga" seleri kepa, pa samim tim neće učestvovati u podeli ovog "finansijskog kolača.

To znači da su deo novca dobili i Partizan i Zvezda...