Pohvalio je Francuz našeg asa

-Mislim da je pobednik, šta god da radi, igra da pobedi - rekao je Gober.

Nastavio je u istom ritmu.

-Nesebičan je, uvek pokušava da napravi pravi potez... Sviđa mi se njegova skromnost, mislim da je neko koga zapravo ne zanima sva ta buka sa strane, tu je samo da se pojavi, pomogne timu da pobedi i ode kući. To mi se sviđa i ja to zaista od srca poštujem - naglasio je Francuz.

Prvi meč između Denvera i Minesote igra se u subotu od 21.30 u "Bol areni", kada će Jokićeva ekipa biti domaćin.