Ekspedicija Zvezde krenula je u sredu ujutru put Madrida.

Samo Litvanac Donatas Motiejunas nije otputovao u Španiju, ali to je već postala praksa.

U tom slučaju, 13 igrača od kojih će se njih 12 protiv Reala boriti ili za prolaz u plej-of ili za najbolju moguću poziciju u plej-inu i 7. mesto su:

Kodi Miler-Mekintajer, Džered Batler, Ognjen Dobrić, Tajson Karter, Stefan Miljenović, Čima Moneke, Džordan Nvora, Nikola Kalinić, Semi Odželej, Dejan Davidovac, Džoel Bolomboj, Ebuka Izundu i Hasijel Rivero.

Zvezda čeka rasplet...