Forma je prolazna, ali klasa je večna... To se i ovoga puta pokazalo. Pored mnogo problema ušao je Džakić u meču protiv Bojana Kosendera i pobedio na neverovatan način - kimurom!

Ova MMA tehnika je sve samo ne laka, a slobodno se može reći da je ovo Džakićev specijal. Dve nedelje pre meča, izveo je isti potez na treningu, povredio sparing partnera i zbog toga bio na ivici da se povuče iz borbe. Bio je i bolestan, mučio se sa temepraturom, ali je sve prevazišao i pobedio.

Koliko je Džakićeva kimura dobra govori i činjenica da je Nemanja Milošević, poznati trener, prognozirao da će Dušan baš na ovaj način rešiti meč. Ako se malo vratimo u prošlost, Džakić je i u meču protiv Barija bio jaku blizu da ovim potezom reši pitanje pobednika.

Ostaje otvoreno pitanje da li će se Džakić ponovo vraćati u oktagon.

- Verovatno se više neću ni boriti. Ne mogu više kroz ovo da prolazim iskreno da ti kažem, hoću da se oženim, da dobijem decu, da napravim porodicu. Borbe izuskuju mnogo više, nego što mogu da pružim trenutno i ubuduće.

Bilo kako bilo, i ako ga više ne budemo gledali u ringu, ostaće zapisano da je nezvanični "kralj kimure".