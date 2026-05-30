Fudbaler Fejnorda Rahim Sterling uhapšen je u četvrtak zbog sumnje da je upravljao vozilom pod uticajem nedozvoljenih supstanci, prenose britanski mediji.

Pored toga, Sterling se tereti za opasnu vožnju, posedovanje narkotika klase C, kao i za odbijanje da se podvrgne testiranju na drogu.

Incident se dogodio kada je policija zaustavila Sterlinga nakon što je svojim automobilom marke Lamborgini udario u zaštitnu ogradu. U zvaničnom saopštenju policije navodi se:

Nešto pre devet časova ujutru, primili smo dojavu da je vozilo marke Lambordžini udarilo u zaštitnu ogradu na autoputu M3, u blizini petlje Minli. U incidentu nisu učestvovala druga vozila i nije bilo prijavljenih povreda. Tridesetjednogodišnji vozač iz Berkšira uhapšen je pod sumnjom da je vozio pod dejstvom narkotika, zbog opasne vožnje, posedovanja narkotika klase C i odbijanja da pruži uzorak za testiranje. Pušten je uz kauciju dok je istraga u toku.

Britanski mediji su u petak uveče potvrdili da je reč o fudbaleru Rahimu Sterlingu. Prema zakonima Ujedinjenog Kraljevstva, u narkotike klase C spadaju različiti lekovi za smirenje, lekovi protiv bolova, blagi opioidi, anabolički steroidi i supstance poput takozvanog "gasa za smejanje".