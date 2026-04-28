Monsalve je igrao za Real Madrid od 1963. do 1967. i bio je klupski prvak Evrope i države po tri puta. Kao košarkaš Reala osvojio je i tri izdanja Kupa Španije.

Dres "crvene furije“ nosio je u 65 navrata, a najzapaženiji uspeh u svojstvu reprezentativca Španije ostvario je kao finalista Mediteranskih igara u Napulju, gde je njegov tim izgubio od Italije, zemlje domaćina.

Zbog lošeg stanja kolena morao je da okači patike o klin 1972. kad je počeo trenerksku karijeru u Barseloni. Bio je selektor brojnih ekipa poput Maroka, Dominikanske Republike i Brazila.