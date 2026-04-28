Prvi meč četvrtfinala igra se u sredu od 18.30 časova u hali Aleksandar Nikolić, a revanš meč na programu je već 01.05.2026. godine u Čajetini.

Ukoliko budu bolji u dvomeču protiv Zlatibora, crveno-bele očekuje novi format završnice i F4 u niškoj dvorani Čair.

Zvezda uz maksimalan respekt dočekuje utakmice sa prvolasiranim timom KLS. Podsećamo da se mečevi domaće lige igraju uz ograničenje broja stranaca (maksimalno 4).

Trener Saša Obradović je istakao da maksimalno ozbiljno ulaze u meč.

- Pristupamo ovim utakmicama maksimalno ozbiljno, uz respekt ekipe Zlatibora. Neće biti nikakvog potcenjivanja, pristup mora da bude isti kao i na utakmicama u kojima sam tražio čvrstu odbranu, energiju i maksimalno poštovanje protivnika. Za nas je ovo važno takmičenje kao i sva druga u kojima smo nastupali, i takav mora da bude i odnos na terenu uz specifičnu situaciju koju smo već imali u Kupu Radivoj Korać, a to je ograničenje broja stranih igrača - rekao je Obradović.

Stefan Miljenović je govorio o drugačijem formatu.

- Zlatibor je pokazao svoj kvalitet u KLS, osvojili su prvo mesto, i sigurno će želeti da se pokažu u pravom svetlu, i to bez opterećenja i u utakmicama četvrtfinala. Na nama je da opravdamo ulogu favorita, jer nam je ovo takmičenje bitno, donosi trofej u izmenjenom formatu. Biće drugačije, imaćemo ograničen broj stranaca, ali to je prilika za sve ostale momke da iskoristimo priliku. Želimo pobedu, ali i da odigramo dobru utakmicu - poručio je Miljenović.