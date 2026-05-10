Očigledno je da je Vest Hemu opravdano poništen gol za 1:1 zbog prekršaja nad golmanom Arsenala Rajom u finišu meča 36. kola Premijer Lige i minimalnoj pobedi "tobdžija" - 1:0 (0:0).

Tim Mikela Artete time je pregrmeo možda i najteži izazov u završnici trke za titulu sa Mančester sitijem.

- Bila je paklena nedelja, pravi rolerkoster. Znali smo da igramo protiv tima koji se bori za goli život, kluba velike istorije. Imali smo tri velike šanse na početku i nismo ih iskoristili. Morali smo da menjamo formaciju zbog povrede Bena Vajta. Bacili smo sve što imamo i sa klupe smo napravili razliku. Martin (Edegor) kreirao je sjajnu akciju za Lea (Trosar). Tu je bila Rajina sjajna odbrana, a onda apsolutni haos u šesnaestercu. Postigli su gol, ali je VAR gledao. To je bila velika odluka, ali jasno pravedna. Moj prvi instikt je bio da je bio faul – rekao je Arteta posle meča na London stadionu.