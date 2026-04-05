Fudbaleri Arsenala su u subotu uveče poraženi u gostima od Sautemptona rezultatom 2:1 u četvrtfinalu FA kupa.



- Primili smo golove na način koji nije svojstven nama. Nismo dobro reagovali na duge lopte i zbog toga smo kažnjeni. Imali smo dominaciju i velike šanse, ali to morate da iskoristite. Ako pravite ovakve greške u odbrani, teško možete do polufinala - rekao je Arteta, preneli su britanski mediji.

Arsenal je 22. marta poražen u finalu Liga kupa od Mančester sitija (0:2). Londonski klub će se do kraja sezone boriti za trofeje u Premijer ligi i Ligi šampiona.

Arsenal se nalazi na prvom mestu na tabeli Premijer lige sa 70 bodova, dok će rival londonskom klubu u četvrtfinalu Lige šampiona da bude Sporting.

- U sezoni uvek imate teške momente. Sada smo u takvoj situaciji i moramo da pokažemo reakciju. Očekivanja su velika i sami sebi postavljamo najviše standarde - dodao je Arteta.