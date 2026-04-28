Arina Sabalenka udara jače od nekih od najvećih imena u svetu tenisa!

Njen prosečan topspin forhend dostiže brzinu od 129 km/h - što je brže od Karlosa Alkarasa (127 km/h), Janika Sinera (125 km/h) i Novaka Đokovića (122 km/h).

- Za mene ovo nije iznenađenje. I to je upravo jedna od glavnih razlika između ženskog i muškog tenisa. Muškarci udaraju lopticu na većoj visini, tako je ona sporija, ali ju je dosta teže kontrolisati. Muškarci se kreću brže od žena. Tako da, ako si žena i igraš tenis, ima smisla da igraš brzo, da udariš loptu što jače, ali sa što manje spina...jer tako je vaša protivnica u problemu. Ne sve protivnice, ne Koko Gof na primer, ali velika većina njih da. S druge strane, ukoliko muškarac to isto uradi, njegov protivnik će sve iskoristiti u svoju korist, pa čak i tu brzinu koju ste kreirali - rekao je poznati trener Patrik Muratoglu.

Ovaj podatak zvuči potpuno neverovatno... Arina je prva teniserka na svetu, pokazala je veliki kvalitet i sigurno da je čeka još mnogo uspeha...