Fudbaleri Partizana poraženi su od ekipe Crvene zvezde rezultatom 3:0 na stadionu "Rajko Mitić" čime su crveno-beli obezbedili devetu uzastopnu titulu prvaka Srbije.

Nakon meča je odmah utiske sumirao Srđan Blagojević, trener "parnog valjka".

-Neprijatan poraz. Zvezda je zasluženo pobedila. Čestitam im na tituli. Imaju najveći kvalitet. Potrudili smo se da budemo hrabri i ispariramo. Zadovoljan sam kako smo izgledali na momente iako to zvuči apsurdno. Nismo bili konstantni, ali dali smo sve što smo mogli - započeo je on.

Potom je konkretnije opisao šta je koštalo crno-bele.

-Nismo dali gol u trenucima kada smo radili dobar posao. Ugrešić nije iskoristio solidnu priliku. Postoji nešto na šta možemo da se naslonimo u analizi. Nama je u ovom trenutku bitna borba za drugo mesto. Bilo je dosta momenata gde nismo parirali, pogotovo poslednjih 15 minuta. Izgubili smo disciplinu posle drugog primljenog gola. Bilo je svega i svačega. Analiziraćemo sve. Najvažnije su naredne četiri utakmice.

Na kraju je uzvratio pohvale na račun Dejana Stankovića.

-Mi smo poslali takvu poruku da je derbi nešto najlepše i da ga čuvamo. Moje poznanstvo sa Dekijem traje još iz Mađarske. Vodili smo zanimljive borbe na tim mečevima. Zahvaljujem mu se na lepim rečima i kolegijalnosti. Nadam se da će biti još borbi i da će one biti uspešnije za moju stranu u budućnosti.