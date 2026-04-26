Vodeći gol postigao je Strahinja Eraković, koji je um 18. minutu zatresao mrežu, a kasnije su u drugom poluvremenu mrežu tresli i Adem Avdić i Jung Vu Seol.

Posle meča, za kameru Arena sporta izjavu je dao Strahinja Eraković, kojem je ovo bio prvenac u dresu Zvezde, što je istakao da mu je posebno značilo.

- San, jedna reč. To se desilo, hvala Bogu. Čekao sam dugo na pogodak, ali ne bih ništa menjao, čekao bih ponovo, ako bih ga dao na derbiju. Daće bog da imam četiri sezone sa Zvezdom - poručio je Strahinja Eraković, koji je tako nagovestio da želi da ostane u dresu Zvezde.

Inače, Strahinji Erakoviću pozajmica sa Zenitom ističe na kraju sezone, pa je ovim nagovestio da bi želeo da ostane na Marakani i kada istekne pozajmica.