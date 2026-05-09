Bio je ovo i svojevrsni mali "srpski derbi", pošto su se na terenu susreli reprezentativci naše zemlje, Saša Lukić sa jedne i Đorđe Petrović sa druge strane.

Pobedu je odneo golman "trešnjica", koji je ostao nesavladan na "Krejven kotidžu", u meču koji su u prvom poluvremenu obeležili direktni crveni kartoni na obe strane.

Najpre je u 41. minutu isključen vezista Bornmuta Rajan Kristi, da bi u dubokoj nadoknadi "pocrveneo" i defanzivac domaćih Hoakim Andersen.

U igri devet na devet u polju bolje su se snašle "trešnjice" koje su do gola odluke došli u 53. minutu kada je pogodio Rajan.

Brajton je na svom terenu lako savladao poslednjeplasirani Vulverhempton - 3:0.

Sanderlend i Mančester junajted su odigrali bez golova.