Fudbaleri Estrele iz Amadore izborili su opstanak u Primeiri nakon dramatičnog remija protiv Brage. Junak večeri je Stefan Leković, štoper Crvene zvezde, koji je sa dva pogotka praktično sačuvao klub u elitnom rangu portugalskog fudbala.

Srpski defanzivac, koji u Estreli nastupa kao pozajmljen igrač beogradskih crveno-belih, odigrao je meč karijere baš kada je njegovom timu bilo najpotrebnije.

Gostujući tim poveo je već u petom minutu upravo preko mladog defanzivca Crvene zvezde. Nakon prekida nastala je konfuzija u šesnaestercu Brage, lopta je stigla do Lekovića, koji ju je sjajno primio na grudi i potom snažnim udarcem zakucao u mrežu za rano vođstvo Estrele.

Braga je do kraja prvog poluvremena uspela da stigne do izjednačenja golom Gabrija Martinesa, a tokom drugog dela meča domaći su zaigrali znatno bolje i stigli do potpunog preokreta. Pau Viktor bio je siguran sa bele tačke i doneo je Bragi prednost koja je Estrelu u tim trenucima gurala ka ispadanju.

Ipak, u samoj završnici usledio je novi šok. Igrao se šesti minut sudijske nadoknade kada se Leković ponovo našao u kaznenom prostoru rivala, ovoga puta u ulozi klasičnog centarfora. Dobio je povratnu loptu, a iako je bio u izuzetno teškoj poziciji, uspeo je iz pada da je progura u mrežu za ogromno slavlje gostiju i gol kojim je Estrela obezbedila opstanak u ligi.



