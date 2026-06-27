Dugo se pisalo o interesovanju Crvene zvezde za doskorašnjeg igrača Jagelonije koji je dobro poznat srpskoj javnosti. U pitanju je Afimiko Pululu (27), poznat u domovini kao "afrički Lukaku".

Napadač rodom iz Konga prošle sezone u dresu kluba koji je iz Evrope izbacivao TSC i Novi Pazar postigao je 21 gol uz osam asistencija što ga je učinilo zanimljim mnogim ekipama, pa i Zvezdi.

Ipak, kako sada stoje stvari, crveno-beli neće povući konkretan potez, a čini se da je Pululu najbliži ostanku u Poljskoj i prelasku u redove bogatog Viđeva iz Lođa. Očigledno se ni ofanzivcu ne žuri, a za njega se interesuju i Nefči, Pafos, Lokomotiva iz Moskve...

Zvezda, svakako, neće dovoditi napadača dok se ne reši status Bruna Duartea koji ima dozvolu da ide, ali uz dobru ponudu. Tek tada će na "Marakani" napraviti presudan potez, a s obzirom da je Džej Enem potpisan na duge staze, crveno-beli trenutno imaju špica koji će deliti minute sa Markom Arnautovićem.

Opet, ne treba zaboraviti činjenicu da se za Pululua ne plaća obeštećenje jer je slobodan igrač tako da sve zavisi od sudbine Duartea.