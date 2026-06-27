Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić izjavio je danas pred utakmicu trećeg kola Svetskog prvenstva da njegova ekipa nije bila na svom nivou u dosadašnjem delu takmčenja, kao i da očekuje da će protiv Gane odigrati bolje.

Fudbaleri Hrvatske igraju večeras od 23 sata u Filadelfiji protiv reprezentacije Gane u trećem kolu grupe L na SP.

- Nismo bili na nivou, protiv Gane je prilika da se popravimo. Čeka nas utakmica koja odlučuje o našem prolazu protiv reprezentacije koja je osigurala nastavak takmičenja. Nisu primili gol, opasni su u tranziciji. Moramo da odigramo bolje nego prethodne dve utakmice, da popravimo neke segmente u igri. Prvenstveno, moramo da budemo koncentrisani u fazi obrane, da imamo više odgovornosti. Da ne gubimo posed lopte tako lako kao što je bilo do sad - rekao je Dalić.

On je naveo da očekuje tešku utakmicu protiv Gane i dodao da Hrvatska zna svoj cilj.

- Protok lopte mora biti brži, tu smo malo prespori. Nismo bili na nivou, kao na treninzima. Sutra je prilika da se popravimo, nikada ranije nismo grešili u dodavanju lopte, ovde ih lako gubimo, moramo da budemo sigurniji. Malo nam je lakše nakon pobede protiv Paname, neki rezultati nam ne idu u prilog, ali ne treba to da gledamo. Moramo da gledamo sebe i da ne čekamo da neko drugi uradi nešto za nas - izjavio je Dalić.

U drugom meču grupe L od 23 sata igraju Panama i Engleska u Njujorku.

Engleska je vodeća na tabeli grupe L sa četiri boda, drugoplasirana je Gana sa istim brojem bodova, Hrvatska je na trećem mestu sa tri, dok je Panama poslednja bez bodova.