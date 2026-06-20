Tokom dana se pojavila informacija da bi Džordan Nvora mogao da napusti Crvenu zvezdu.

Izraelski mediji su preneli da je Hapoel zainteresovan za najboljeg strelca crveno-belih kao i da je spreman da plati čak i milionsko obeštećenje za krilnog košarkaša koji ima ugovor sa beogradskim klubom.

Ipak, Zvezda nema nameru da se odrekne sjajnog Nigerijca.

- Mnogo njih je zvalo, ali Nvora nije na prodaju - rekao je predsednik crveno-belih Željko Drčelić za Meridian sport.

Nvora je u Zvezdu došao prošlog leta nakon epizode u Anadolu Efesu. Pružao je fantastične partije u Evroligi gde je prosečno beležio 16,9 poena po utakmici.