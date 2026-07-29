U saopštenju koje je objavljeno u sredu, UEFA tvrdi da je FIFA savezima postavila ultimatum – da podrže njene predloge ili će ostati bez jednokratne finansijske isplate.

- Danas smo saznali za rok koji je FIFA postavila savezima da podrže njihove predloge ili će im jednokratna isplata biti povučena. To govori sve što treba da znate o ovom planu - navodi se u saopštenju UEFA.

Evropska kuća fudbala ističe da je prethodnih dana razgovarala sa brojnim akterima u fudbalu i da postoji sve veći otpor predlozima FIFA.

- Nakon razgovora sa mnogim zainteresovanim stranama širom fudbala, UEFA zna da postoji značajno i rastuće protivljenje planu FIFA - poručuje organizacija.

Najžešći deo saopštenja odnosi se na optužbe da FIFA koristi svoj položaj kako bi ostvarila sopstvene interese.

- FIFA ne može nastaviti da koristi naš sport da bi obogatila sebe i svoje prijatelje. Fudbal možemo da razvijamo na ispravan način. Vreme je da prioritet damo savezima, klubovima, ligama, igračima i navijačima - zaključuje UEFA.

Saopštenje predstavlja novu eskalaciju nesuglasica između UEFA i FIFA oko budućeg razvoja međunarodnog fudbala, a očekuje se da će u narednim danima biti poznato više detalja o predlozima koji su izazvali oštar sukob dve organizacije.