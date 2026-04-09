Nije znao šta ga je snašlo...

-Nikada se nisam susreo sa takvim ponašanjem. Lopta je prešla preko aut linije, krenuo sam za njom, a iznad glave sam čuo karakterističan zvuk koji prethodi zvuku pljuvanja. Ali, pomislio sam u sebi: ‘Ne, neće.' I sekundu kasnije, pljuvačka mi je bila u kosi. Tačnije, na potiljku. Naravno, ova situacija me je jako razbesnela i nakon što sam postigao gol, proslavio sam ga na svoj način. Na sreću, nisam imao više takvih incidenata. Ovde nema tvrdokornih navijača, već su više čudni. Verujem da su navijači Crvene zvezde među najlojalnijim i najstrastvenijim na svetu. To se često vidi u prosečnoj posećenosti i navijanjem pre utakmice - ispričao je za ruski "Metaratings" fudbaler Crvene zvezde Nair Tiknizjan.

Crvena zvezda i Novi Pazar su u veoma kratkom periodu odigrali dva meča - po jedan u Superligi i Kupu Srbije. Crveno-beli su u prvenstvenom meču bili ubedljivi (5:0) na svom terenu u trenutku kada je Vladimir Gaćinović otišao sa klupe, a Nenad Lalatović još nije stigao u klub.

Samo nekoliko nedelja kasnije, Novi Pazar je dočekao Crvenu zvezdu u četvrtfinalu Kupa Srbije. Nair Tiknizjan je u 38. minutu meča postigao jedan od najlepših golova sezone u srpskom fudbalu, a Aleksandar Katai je u 50. minutu postavio konačan rezultat i odveo Zvezdu u polufinale.