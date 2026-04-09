Poljakinja je nedavno promenila trenera, rastala se sa Vimom Fiseteom i angažovala Španca Fransiska Rođa, a zatim je viđena kako trenira na akademiji Rafaela Nadala – uz dodatak koji je mnoge iznenadio.

Sam Nadal uzeo je reket i uključio se u njen trening.

To je odmah pokrenulo komentare među rivalkama, a Džesika Pegula i Medison Kiz nisu krile reakciju u podkastu.

"Mislim da je to savršeno za Igu. Videla sam snimak na šljaci i pomislila – oh ne, ovo je loše za sve! Ovo treba zabraniti", našalila se Pegula.

Iako su komentari izrečeni kroz šalu, jasno je da teniserka nije prijatno.