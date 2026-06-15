- Čestitam našem muškom odbojkaškom timu na izvanrednim rezultatima i neverovatno kakav su timski duh napravili - izjavio je Vučić u Tbilisiju, gde boravi u zvaničnoj poseti.

Vučić je posebno uputio čestitku i treneru reprezentacije Georgeu Krecuu.

- Čestitam i njemu, selektoru, i rukovodstvu koje ga je izabralo - poručio je predsednik.



Odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je sinoć treću pobedu u poslednjem meču prvog vikenda Lige nacija, i to protiv aktuelnog svetskog vicešampiona, Bugarske, rezultatom 3:0.

Srbija je tokom turnira, koji se odigrao u Braziliji, zabeležila pobede protiv Bugarske, Belgije i Argentine, kao i poraz od domaćina, Brazila.

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije će naredni turnir igrati u Orleanu, u Francuskoj, protiv Japana, u sredu 24. juna.