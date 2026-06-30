Los Anđeles Klipersi su nadomak dogovora sa Reptorsima o trejdu koji bi dvostrukog MVP-ja finala NBA lige poslao nazad u Kanadu, dok bi u suprotnom smeru otišli Brendon Ingram, Grejdi Dik, dva pika prve runde, jedna zamena pikova i dva pika druge runde, javio je nepogrešivi Šams Čaranija.

Kada ovaj posao bude završen, bio bi to jedan od najvećih trejdova NBA leta i emotivan povratak za igrača koji je Torontu 2019. doneo prvu i jedinu titulu u istoriji franšize.

Lenard je tada odigrao jednu od najdominantnijih plej-of serija moderne ere, a sezona u Torontu ostala je upisana kao legendarna, iako je u klubu proveo samo jednu godinu.

Posle toga je otišao u Kliperse, gde je trebalo da bude lice velikog projekta u Los Anđelesu, ali je taj period obeležen i brojnim povredama, propuštenim utakmicama i nedovršenim šampionskim ambicijama.

Povratak Lenarda je manje-više potvrdio i poznati reper Drejk objavom na Instagramu.

Trener Toronta Darko Rajaković bi njegovim povratkom ponovo dobio elitnog igrača za najveće utakmice, ali i ogromno ime koje bi odmah promenilo status ekipe na Istoku.

Klipersi bi, sa druge strane, dobili Ingrama kao glavnog igrača u paketu, mladog šutera Grejdija Dika i ozbiljan draft kapital za naredne godine.

Prisetite se kako je 2019. Kavaj vodio Reptorse do NBA titule: