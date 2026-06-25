Fudbaleri Ekvadora iznenadili su Nemačku i pobedili sa 2:1 i tako kao treći u Grupi E izborili plasman u nokaut fazu.

Obala Slonovače je opravlada ulogu favorita protiv Kurasaa (2:0) i kao druga u grupi uz Nemačku ide dalje.

Ništa drugo osim pobede nije zanimalo ekipu Ekvadora protiv Nemačke.

Iako je to bio pretežak zadatak za tim iz Južne Amerike, to je bio jedini način za njih da izbore nokaut fazu sa četiri boda, bar kao jedna od osam najbolje trećeplasiranih ekipa.

Uzbudljivo je bilo na stadionu "Metlife" u Nju Džersiju. Već u drugom minutu meča, Leroj Sane je "pancerima" doneo prednost od 1:0.

Međutim, Ekvadorci se nisu predavali i već posle sedam minuta igre od prvog gola Nemaca, postigli drugi koji je pogodio Agulo, pa je Ekvador poravnao rezultat na 1:1!

Ekvadorci su tada dominirali na terenu, pritiskali su Nemce, ali, taj preokret je izostajao.

Na početku drugog poluvremena, Nemačkoj je dosuđen penal, ali je on vrlo brzo poništen zbog faula Sanea.

A onda gol koji će čitav Ekvador pamtiti. Plata je matirao Nojera u 78. minutu i tako doneo Ekvadoru prednost od 2:1.

Taj pogodak se kasnije ispostavio i krucijalan da Ekvador dođe do pobede, osvoji četiri boda i prođe u nokaut fazu.

Nemačka je svakako kao prva u grupi prošla dalje sa šest bodova, koliko je imala i Obala Slonovače koja je završila na drugom mestu zbog lošije gol razlike.

Slonovi su opravladali ulogu favorita protiv Kurasaa i trijumfovali u Filadelfiji sa 2:0.

Golove za Obalu Slonovače je postigao Nikolas Pepe, najpre u 7. minutu, a onda i 64. za slavlje afričke ekipe.

Dakle, Nemačka kao prva, Obala Slonovače kao druga i Ekvador kao treći u Grupe E idu u narednu fazu takmičenja.

Uz sport.alo ste pratili uživo dešavanja sa obe utakmice:

Ekvador - Nemačka (2:1)

Stadion: "Metlife" (Nju Džersi)

Sudija: Tori Penso

Ekvador: Galindes - Franko, Ordonjes, Paćo, Inkapje - Vite, Kaisedo, Angulo, Jeboa - Plata, Valensija



Nemačka: Nojer - Kimih, Ridiger, Ta, Raum - Nmeča, Pavlović, Virc, Sane, Musijala - Haverc

Kurasao - Obala Slonovače (0:2)

Stadion: "Filadelfija"

Sudija: Glen Niberg (Švedska)

Kurasao: Rum - Brenet, Gari, Obispo, Floranus, Fonvil - Čong, Komenensija, L. Bakuna, Ž. Bakuna - Lokadija



Obala Slonovače: Fofana - Operi, Kosunu, U. Diomande, Due - J. Diomande, Sangare, Kesi, Dijalo - Boni, Pepe

Drugo poluvreme:

Kraj! Ekvador je izborio istorijski rezultat i plasman u nokaut fazu!

90. minut - Još sedam minuta strepnje za Ekvador, a toliko ih deli od plasmana u nokaut fazu!

78. minut - Goool! Ekvador je potpuno preokrenuo protiv Nemačke!

76. minut - Umalo hladan tuš za Ekvadorce! Leroj Sane je mogao da reši sve, ali, pogodio je pravo u golmana Ekvadora

72. minut - Auuu koliko sada sreće za Nemce! Ekvador je imao veliku priliku za preokret!

64. minut - Goool! Obala Slonovače vodi sa 2:0 i grabi ka nokaut fazi! Nikolas Pepe je ponovo strelac!

56. minut - Sjajnu priliku imao je Floranus koji je sa 20 metara imao otvoren šut, gađao je snažno, ali je lopta prošla malo iznad prečke...ne da se nikako fudbalerima Kurasaa da postignu taj gol...

54. minut - Nakon kornera je pokušao Kaisedo. Bila je to teška pozicija, izvio se i gađao glavom, ali samo pored stative, bez promene rezultata

48. minut - Posle provere VAR-a, Nemačkoj je poništen penal!

46. minut - Počeo je drugi period igre u Filadelfiji i Nju Džersiju!

Prvo poluvreme:

Poluvreme!

Po četiri minuta igrala su se u nadoknadi na obe utakmice, ali promene rezultata nije bilo!

41. minut - Čong je pokušao iz daljine, ali nije bio precizan, međutim, Kurasao sve više pritiska rivala

32. minut - Sve opasniji je Kurasao, nije bilo preterano opasnih prilika, ali se igra dosta u ovim trenucima na polovini Obale Slonovače, dok Ekvador pritiska Nemce i traži drugi gol

26. minut - Za razliku od prvih devet minuta u kojima smo videli tri gola, na oba meča, sada malo mirniji period igre, ali, mora se istaći da u ovim trenucima Ekvador ima veći posed lopte u odnosu na Nemačku

23. minut - Vreme je, za sada već čuvenu pauzu za hidrataciju

16. minut - Pokušava Kurasao iz kontre da zapreti Obali Slonovače, međutim, za sada ništa od toga...Ekvador se potpuno oslobodio posle pogotka...

9. minut - Goool! Vraća se Ekvador u igru! Agulo je strelac! - 1:1

7. minut - Nikolas Pepe! Slonovi vode protiv Kurasaa u Filadelfiji! - 0:1

2. minut - Goool! Nemačka već vodi! Savršeno je pogodio Leroj Sane! - 0:1

21.56 - Intonirane su himne, očekuje nas početak mečeva!

21.53 - Fudbaleri obe ekipe su na terenu!

21.51 - Inače, golman reprezentacije Kurasaa je Eloj Rum, muž srpske influenserke, Zorane Jovanović, poznatije pod imenom Zorannah

21.19 - Pred početak utakmice treće runde grupe E između Nemačke i Ekvadora, pristalice "pancera" okupirale su Tajms Skver.

21.02 - Potpuni haos dogodio se na ulicama Nju Džersija kada su se sukobile dve grupe navijača Ekvadora. Naime, došlo je do sukoba dve grupe navijača dva velika kluba iz Ekvadora, LDU iz Kita i Barselone iz Gvajakila.

21.00 - U prvom meču na turniru, Holandija je remizirala sa Japanom (1:1), dok su potom savladali Švedsku rezultatom 5:1. Trijumf nad Tunisom doneo bi im prvo mesto u grupi F.

20.56 - Pored navijača Nemačke, koji su okupirali Tajms Skver, isto su učinile i pristalice Holandije u Kanzasu. Njihova selekcija će odmeriti snage sa Tunisom u poslednjoj rundi grupe F od 01.00 čas.

20.53 - Situacija na tabeli je takva da je Nemačka već obezbedila plasman dalje sa šest osvojenih bodova, Obala Slonovače je za sada najbliža prolazu dalje sa 3 boda, ali Kurasao vreba svoju šansu, ima bod, koliko ima i Ekvador koji ima težak zadatak protiv Nemaca

20:45 - Uz sport.alo pratite uživo dešavanja i konačan rasplet u Grupi E na Mundijalu i saznajte ko će biti novi učesnici nokaut faze.