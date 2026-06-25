Tomas (28) je bio pomoćni trener Pariza od 2023, a u martu ove godine imenovan je za prvog trenera kluba iz Pariza posle odlaska Frančeska Tabelinija.



- Želeo bih da se zahvalim KK Pariz na izvanrednoj saradnji u prethodne tri godine. Od prvog dana sam imao naklonost i podršku navijača. Nikada nisam ni mogao da zamislim da ću da imam ovakvo iskustvo. Bila je ogromna privilegija biti deo ove porodice - izjavio je Tomas, preneo je zvanični sajt kluba.



Francuski mediji navode da će nemački stručnjak trenersku karijeru najverovatnije da nastavi u NBA ligi.