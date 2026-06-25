Njima se priključio i bivši saigrač češkog centra, Bogdan Bogdanović.

Kapiten reprezentacije Srbije igrao je sa Veselim u Partizanu i Fenerbahčeu i stvorili su izuzetno prijateljski odnos. Iz tog razloga javio se Bogdanović na Instagramu i čestitao Veselom na sjajnoj karijeri emotivnom porukom:

- Leteći Čeh. Ludi Čeh. Jan. Jan Vesely. Uçalum Vesely. Brate, Srbine. Grobare. I još mnogo imena. Čestitam ti na vrhunskoj i dugoj karijeri. Čast mi je bila što sam delio parket sa tobom, brate. Pored toga što si uvek imao ludačku energiju, uvek si brinuo o timu i saigračima. Uvek si bio pravi, uvek za tim, uvek za pobedu tima.

Uživaj u svemu što dolazi, ti i tvoja porodica!

Voli te brat! #24 - napisao je Bogdanović.

Jan Veseli završio je karijeru kao košarkaš Barselone porazom u finalnoj seriji španskog prvenstva od Valensije.