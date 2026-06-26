Završreni su mečevi Grupe F na Mundijalu. Holandija je opravdala ulogu favorita protiv Tunisa (3:1), dok su Japan i Švedska remizirali (1:1).

"Lale" su prošle u nokaut fazu kao prve u Grupi sa sedam bodova, Japan ide dalje kao drugi sa pet bodova, dok Švedska ima četiri i proći će dalje kao jedna od osam najbolje trećeplasiranih ekipa.

Holandija je od starta utakmice u Kanzas Sitiju pokazala zašto je bila ubedljivi favorit na ovom duelu. Već u trećem minutu "lale" su povele zahvaljujući kiksu protivnika.

Damfris je ubacio u kazneni prostor sa desnog boka, Skiri je nespretnom reakcijom ubacio loptu u svoju mrežu. Nisu se tu zaustavljali Holanđani, pa su već u sedmom minutu povisili prednost nad Tunisom od 2:0.

Van Dajk je asistirao, Brobi pogodio i Holandija je duplirala vođstvo. Na početku drugog poluvremena je došlo do manjeg opuštanja evropske ekipe, pa su Afrikanci to iskoristili u 54. minutu.

Posle odlično izvedenog kornera od strane Mejbrija, Masturi je bio najviši u skoku, iskoristio je nepažnju odbrane Holanđana i postigao gol!

Ipak, to kao da je trglo Holanđane, koji ništa nisu prepuštali slučaju, pa su u 62. minutu ponovo došli do gola - 3:1.

Van Heke je pogodio posle kornera, pomogao mu je u tome i Slimane. Holandija je ovom pobedom osigrala prvo mesto u Grupi F sa kojeg će ići u nokaut fazu i igraće tamo protiv Maroka.

Meč koji je mnogo zanimljiviji bio je onaj koji se igrao u Dalasu. Japanci i Šveđani su u direktnom okršaju odlučivali ko će biti drugi, a ko treći.

U prvom poluvremenu je viđena prava uspavanka, nismo videli previše atraktivnog fudbala.

Ali, drugi deo igre bio je daleko uzbudljiviji. U 56. minutu je Japan preko Maede poveo. Posle samo šest minuta igre, uzvratili su Šveđani preko Elange.

Do kraja se rezultat nije menjao.

Japan je ostao na drugom mestu sa pet bodova, igraće protiv Brazila u 1/16 finala, dok je Švedska na trećem mestu sa četiri boda i obezbediće nokaut fazu.

Uz sport.alo pratili ste uživo dešavanja sa ovih utakmica u tekstualnom prenosu:

Japan - Švedska (1:1)

Stadion: AT&T (Dalas)

Sudija: Ivan Barton (Salvador)

Japan: Suzuki - Seko, Itakura, Ito - Sugavara, Kamada, Tanaka, Nakamura - Doan, Maeda - Ueda

Švedska: Ceterstrem - Lagerbielke, Hijen, Lindelof - Bernhardson, Stroud, Ajari, Gudmundson - Elanga - Isak, Đekereš

Tunis - Holandija (1:3)

Stadion: "Erouhed" (Kanzas Siti)

Sudija: Katja Garsija (Meksiko)

Tunis: Damen - Abdi, Talbi, Valeri, Ben Hmida - Mejbri, Garbi, Kedira, Skiri, Slimane - Mastouri

Holandija: Ferbrugen - Damfris, Van Dajk, Van Heke, Ake - Gravenberg, Rejnders, De Jong - Gakpo, Malen, Brobi



Drugo poluvreme:

Kraj!

90. minut - Pet minuta nadoknade na meču Tunisa i Holandije, dok će se u Dalasu igrati još sedam minuta

87. minut - Bez promena rezultata na oba meča, vremena je sve manje....

75. minut - Čuveni Japanac Nagatomo, ulazi u igru, ovo je njegov peti Mundijal

62. minut - Goool! Van Heke je pogodio posle kornera, pomogao mu je u tome i Slimane, pa je Holandija ponovo u pol poziciji u grupi F.



62. minut - Vraća se Švedska! Elanga je pogodio za vikinge! - 1:1

56. minut - Goool! Konačno malo dešavanja u Dalasu! Japan vodi protiv Švedske! Maeda je završio akciju Japana kao na malom fudbalu i doneo prednost azijskoj ekipi (1:0)

54. minut - Goool! Smanjuje Tunis prednost Holandije! Posle odlično izvedenog kornera od strane Mejbrija, Masturi je bio najviši u skoku, iskoristio je nepažnju odbrane Holanđana i postigao gol! - 1:2



46. minut - Počeo je drugi period igre u Dalasu i Kanzasu

Poluvreme!

Prvo poluvreme:

45. minut - Nakamura je šutirao sa oko 15 metara, ali se sjajno izvio golman Zeterstorm i sprečio gol koji su svi već videli!



40. minut - Tanaka je šutirao sa distance po zemlji, ali, to je bio lak posao za Ceterstrema na golu Švedske

39. minut - Dva minuta nakon Hiena, štopera Švedske, povredio se i centralni bek Japana sa istim brojem 4. U pitanju je Itakura, koga je zamenio Taniguči.

37. minut - Povredio se Isak Hien zbog čega je meč već par minuta u prekidu, menja ga Begval..

32. minut - Posle starta nad Uedom, Hijen je dobio žuti karton, za sada, bez previše uzbuđenja na meču Japana i Švedske

28. minut - Posle uigrane akcije iz kornera, Malen je šutirao sa distance, ali je ta lopta otišla daleko od golmana Damena...

Navijači Holandije prate meč u Amsterdamu:

24. minut - Vreme je za popularni "hydration break" i u Kanzasu i u Dalasu...

17. minut - Sugavara je pokušao da pronađe nekog od saigrača u šesnaestercu rivala, ali je golman Švedske lako zaustavio njegov centaršut

12. minut - Tvrda utakmica trenutno u Teksasu između Japana i Švedske...na početku se dosta igra na sredini terena

7. minut - Novi gool! Van Dajk je asistirao, Brobi je pogodio, Holandija je već duplirala prednost! - 0:2



3. minut - Goool! Samo tri minuta je bilo potrebno Holanđanima da povedu protiv Tunisa! Damfris je ubacio u kazneni prostor sa desnog boka, Skiri je nespretnom reakcijom ubacio loptu u svoju mrežu - 0:1

1.minut - Počele su utakmice u Kanzasu i Teksasu!

00:56 - Intonirane su himne na obe utakmice!

00:52 - Postojala je sumnja da se možda i odloži meč Tunisa i Holandije zbog nevremena koje je zahvatilo Kanzas par sati pre početka meča, ali igrači su na terenu!

00:47 - Ovo je startnih 11 Japana:

00:45 - Očekuje se ofanzivna Švedska:

00:32 - Ekvador je pre otprilike 30ak minuta iznenadio Nemačku, pobedio sa 2:1 i prošao u nokaut fazu kao treći u Grupi E

00:15 - Holandija i Japan imaju četiri boda, Švedska je treća sa tri dok je Tunis na poslednjem mestu bez osvojenog poena



23.45 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen mečevima trećeg kola u Grupi F. Uz sport.alo pratite konačan rasplet mečeva u okviru ove grupe.