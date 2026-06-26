Nokaut faza Svetskog prvenstva donosi nam utakmicu Bosne i Hercegovine i Amerika!

Otklonjene su sve dileme oko toga ko će biti prvi protivnik Zmajeva u nokaut fazi. Četiri boda su izabranicima Sergeja Barbareza bila dovoljna za plasman dalje, odnosno pobeda nad Katarom u trećem kolu grupe B (3:1).

Postojala je minimalna mogućnost da Bosna i Hercegovina igra protiv Nemačke, što bi bio daleko teži put Zmajevima, ali je rasplet u grupi F i to što Japan nije uspeo da savlada Švedsku, otklonilo sve dileme, te će BiH igrati protiv jednog od domaćina Mundijala.

Sjedinjene Američke Države su pobedama protiv Paragvaja i Australije već obezbedile prvo mesto u svojoj grupi