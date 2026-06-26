Mančester siti kupio je vezistu Notingem Foresta Eliota Andersona za 134,6 miliona evra. Po njega će predstavnici "građana" doći u američku bazu reprezentacije Engleske na Svetskom prvenstvu, u Preri Vidližu u Kanzasu.

Tom prilikom biće sprovedeni i lekarski pregledi, posle čega će fudbaler iz Vitli Beja na severu Engleske postati jedan od najplaćenijih u istoriji fudbala.

Siti će oboriti klupski rekord ovim transferom, jer je dosad najskuplje platio Džeka Griliša Aston vili u sezoni 2021/22 - 117,5 miliona. Ako su tačni nezvanični navodi da je iznos za Andersona još skuplji i da premašuje 130 miliona funti, onda je to u evrima više od 150 miliona, a to bi bio novi najskuplji transfer u Velikoj Britaniji. Trenutni rekord je Liverpulova kupovna centarfora Aleksandera Isaka od Njukasla prošlog leta za 145 miliona evra.

Eliot Anderson (23) došao je u Notingem Forest iz Njukasla 2024. godine za 41 milion evra i toliko je oduševio Siti igrom na poziciji centarlnog vezistog da će njegovom kupovinom ispisati istoriju svetskog fudbala. Anderson je igrač sa najviše dodira sa loptom u Premijer ligi prošle sezone (3.300), ispred drugoplasiranog defanzivca Liverpula Virdžila Van Dajka (3.261).

Ako Andersonov transfer bude ozvaničen, postaće treći najskuplje plaćeni igrač u istoriji fudbala.