Holandija je savladala Tunis sa 3:1 i osigurala prvo mesto, dok su Japan i Švedska podelili bodove - 1:1.
Japanci su zauzeli drugo mesto, dok je Švedska treća.
Holandija će u šesnaestini finala igrati protiv Maroka, dok će Japan biti rival Brazila.
Švedska čeka svog rivala kao jedna od trećeplasiranih ekipa koja je prošla dalje.
Remi Japana i Švedske je loš rasplet za Hrvatsku. Ako Hrvatska odigra nerešeno sa Ganom, završiće kao treća sa četiri boda i ide ispod Švedske jer će imati lošiju gol-razliku. U slučaju poraza od
Gane situacija po Vatrene će biti još gora.
To može biti problem u kontekstu trke za osam najboljih trećeplasiranih selekcija u slučaju da Hrvatska bude treća.
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