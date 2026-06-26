Holandija je savladala Tunis sa 3:1 i osigurala prvo mesto, dok su Japan i Švedska podelili bodove - 1:1.

Japanci su zauzeli drugo mesto, dok je Švedska treća.

Holandija će u šesnaestini finala igrati protiv Maroka, dok će Japan biti rival Brazila.

Švedska čeka svog rivala kao jedna od trećeplasiranih ekipa koja je prošla dalje.

Remi Japana i Švedske je loš rasplet za Hrvatsku. Ako Hrvatska odigra nerešeno sa Ganom, završiće kao treća sa četiri boda i ide ispod Švedske jer će imati lošiju gol-razliku. U slučaju poraza od

Gane situacija po Vatrene će biti još gora.

To može biti problem u kontekstu trke za osam najboljih trećeplasiranih selekcija u slučaju da Hrvatska bude treća.