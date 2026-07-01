Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da se igrač crveno-belih Adem Avdić oporavlja brže od očekivanog.

Avdić je pre 20 dana u Rimu podvrgnut operaciji kolena.

- Lepe vesti stižu iz Italije. Talentovani fudbaler Crvene zvezde Adem Avdić, koji je pre dvadeset dana uspešno operisan u Rimu, oporavlja se brže od očekivanog. U klubu vlada veliki optimizam kada je reč o vremenu njegovog povratka na teren, a svi su zadovoljni tokom oporavka koji za sada protiče po najboljem scenariju - navela je Crvena zvezda na društvenoj mreži Iks (X).

Avdić je povredio desno koleno tokom prijateljske utakmice između fudbalera Srbije i Meksika, koja je odigrana 5. juna u Toluki.