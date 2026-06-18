Ekipa Pepea Poete do trofeja je stigla posle jednogodišnje pauze, pošto je prošle sezone titulu osvojio Virtus iz Bolonje.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bili su Marko Gudurić i Armoni Bruks sa po 15 poena, dok je Šejvon Šilds dodao 12. Dvocifren učinak imao je i Džoš Nibo, koji je utakmicu završio sa deset poena i osam skokova.



U redovima Venecije najbolji je bio Kol sa 17 poena i osam uhvaćenih lopti, dok je Amadeo Tesitori ostvario dabl-dabl učinak od 15 poena i deset skokova.

Milano je pitanje pobednika rešio odličnom igrom u trećoj četvrtini, koju je dobio sa 23:16, a stečenu prednost bez većih problema sačuvao do kraja susreta.