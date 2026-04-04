Neverovatnu utakmicu je odigrao Nejtan Rivers sa ekipu Valensije u pobedi nad Virtusom u 35. kolu Evrolige.

U 35. kolu Evrolige Nejtan Rivers postavio je lični i sezonski rekord ostvarivši čak 44 indeksna poena u važnoj pobedi Valensija protiv Virtusa u Bolonji rezultatom 94:81.

Njegov učinak je najbolji ove sezone u Evroligi, a 27-godišnji centar je dodao i 10 skokova - takođe rekord karijere - uz impresivan šut 5-5 za tri poena, 4-5 sa linije penala i 7-8 za dva poena, i sve to za samo manje od 22 minuta na terenu.

Rivers je u svojoj drugoj sezoni u Evroligi, sa ukupno 64 nastupa, ove sezone prosečno beležio 10,8 poena i 3,3 skoka po meču uz indeks 11,2.

Centar sa mađarskim pasošem šutira 44% za tri poena i 72,1% za dva, dok je efikasnost sa linije slobodnih bacanja 66%.

Podsetimo, Riversovo izdanje pomoglo je Valensiji da skoči na četvrto mesto sa skorom 22-13.