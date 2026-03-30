Nakon što je podigao trofej u Majamiju bez izgubljenog seta, Siner je postao prvi igrač u istoriji koji je vezao titule u Parizu i Indijan Velsu na taj način, usput oborivši Đokovićev rekord po broju uzastopno dobijenih setova na Mastersima (26). Dok Siner leti na krilima samopouzdanja, Alkaraz se suočava sa ogromnim pritiskom odbrane 1.000 bodova iz prošle sezone.

Treći teniser sveta je Aleksandar Zverev sa 5,205 bodova, dok je jedno mesto slabije plasiran Novak Đoković sa 4,720, pošto nije igrao u Majamiju izgubio je 650 bodova. Lorenco Muzeti je trenutno na petoj poziciji sa 4,265 bodova. Aleks se Minor je i ove nedelje na šestoj poziciji sa 4,095 poena. Iza njega je Feliks Ože Alijasim sa 4,000 poena, slede Tejlor Fric sa 3,870, Ben Šelton, koji ima 3,860 poena posle rane eliminacije sa mastersa u Majamiju, dok je na desetoj poziciji Danil Medvedev sa 3,610 bodova.

Što se tiče srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je 58. na ATP listi sa 875 bodova. Hamad Međedović je posle osvajanja turnira u Napulju napredovao čak 34 pozicije, pa je ove nedelje 81. na ATP listi sa 680 bodova. Dušan Lajović zauzima 132. mesto sa 486 bodova. Laslo Đere je čak 204. i ima samo 288. poena.