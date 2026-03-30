Spartak iz Moskve poslao je svoje predstavnike na prijateljsku utakmicu između Jermenije i Belorusije gde im je u fokusu bio fudbaler Crvene zvezdeNair Tiknizjan, prenosi ruski "Sport ekspres".

U pitanju je zamenik sportskog direktora Marko Biskupović, koji je u ulozi asistenta Fransisa Kahigaa i zadatak mu je da proceni formu igrača.

Bek crveno-belih je imao veliku ulogu kod Vladana Milojevića, dok je slična situacija i kod Dejana Stankovića. Upravo je Tiknizjan bio jedan od igrača čiji je transfer Stanković stopirao po povratku na Marakanu.

Nije ovo prvo interesovanje iz Rusije za Jermena, pošto se ranije za njegove usluge raspitivao Krasnodar. Stanković je stavio rampu, uspeo je da sačuva levog beka, a ostaje da se vidi kako će biti sada.