Bili su izraziti favoriti u finalu izabranici Simonea Inzagija, ali su morali da se pomuče kako bi došli do trofeja.

Poveo je Al Holud posle četiri minuta igre, kada je Ramiro Enrike iskoristio asistenciju Bahebrija i savladao Bonoa.

Ipak, uspeo je Al Hilal do kraja prvog dela da preokrene rezultat. Prvo je poravnanje doneo Al Davsari, a u nadoknadi prvog poluvremena je za prednost pogodio Teo Ernandes posle pasa Benzeme.

Uspela je četa Simonea Inzagija da do kraja meča odbrani rezultat i domogne se trofeja. Njemu se raduje i Sergej Milinković-Savić koji je odigrao svih 90 minuta.