Nikola Uhliržova bila je pobednica izbora Mis fejs Češke 2016. godine. Predstavljala domovinu na svetskom izboru lepote Mis Grand Internatonal 2017. kada je bila četvrta pratilja.

Umela je da kroz manekenstvo, filmove, reklame... unovči lepotu, šarm i titule, a sa 173 centimetra i merama 86–58–90 nije je bilo teško uočiti.

Iz sveta modelinga iznenada se prebacila u novinarske, konkretnije fudbalske, vode.

Naime, Nikola je par dana pred meč baraža za Mundijal Češka - Irska postala zvanična prezenterka nacionalnog tima i donela je sreću Česima. Posle 0:2 izborili su produžetke, a onda penalima i finale baraža, ali im neće biti lako protiv Danaca.

- Budite uz nas, navijajte snažno - poručila je Nikola maznim glasom i uvijajući kukovima dok se obraćala navijačima Češke, jedine selekcije koja će i u ovoj rundi biti domaćin.

Inače, njen moto je:

- Ne znam kuda idem, ali sam na dobrom putu!

DEVOJKA SA SELA

Nikola je odrasla u selu Baška pored Fridek Misteka, u kome je maturirala 2017. u godine u Moravsko-Šleskom kraju. Iz tog grada je i bivši reprezentativac Tomaš Galašek, ali i misica Denise Milani koja je pojavom Nikole totalno zaboravljena.