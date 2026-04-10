Uprkos promenljivim rezultatima ove sezone, uprava je zadovoljna radom iskusnog stručnjaka.

On je u klub došao krajem oktobra prošle godine, a sa njim je ekipa eliminisana iz Lige šampiona i Kupa Italije i bori se za mesto u elitnom evropskom takmičenju naredne sezone, kroz Seriju A, ali nije kandidat za titulu. Trenutno zauzimaju peto mesto.

Kako se navodi iz pomenutog izvora, dogovoreni su skoro svi detalji, pa će Spaleti, čiji je ugovor isticao na kraju ove sezone, potpisati novi.

Dok je status srpskih fudbalera Dušana Vlahovića i Filipa Kostića nepoznat, ali je najverovatniji odlazak pošto obojici ističu ugovori, Juventus je odlučio da oko Spaletija gradi tim za narednu sezonu.