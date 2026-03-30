Mlada fudbalska reprezentacija Srbije (U21) pobedila je danas selekciju Kirgistana (U23) rezultatom 2:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Antaliji.



Golove za Srbiju postigli su Matija Popović u 37. i Jovan Mijatović u 56. minutu.



Izabranici Zorana Mirkovića su tako ostvarili četvrtu pobedu u prethodnih pet prijateljskih utakmica.



Srbija i Albanija biće domaćini sledećeg Evropskog prvenstva za mlade fudbalere koje će se održati 2027. godine.