Mlada fudbalska reprezentacija Srbije (U21) pobedila je danas selekciju Kirgistana (U23) rezultatom 2:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Antaliji.
Golove za Srbiju postigli su Matija Popović u 37. i Jovan Mijatović u 56. minutu.
Izabranici Zorana Mirkovića su tako ostvarili četvrtu pobedu u prethodnih pet prijateljskih utakmica.
Srbija i Albanija biće domaćini sledećeg Evropskog prvenstva za mlade fudbalere koje će se održati 2027. godine.
Fudbal
RAZIGRAO SE MIJATOVIĆ Srbija popravila utisak i pobedila Kirgistan
Lagana pobeda Srbije
Prethodna vest
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije (U21) pobedila je danas selekciju Kirgistana (U23) rezultatom 2:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Antaliji.
Fudbal
Najnovije
Najčitanije
29min
1D
1D
Komentari (0)