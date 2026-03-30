Gosti su potpuno razbili „zelene“ u prvom poluvremenu, pa su na pauzu otišli sa velikih plus 16. Pred sam kraj drugog kvartala zbog sukoba su izbačeni Kendrik Nan i Tajler Dorsi, u tom trenutku ubedljivo najefikasniji dvojac utakmice. Najkorisniji igrač Evrolige postigao je 17, a grčki reprezentativac 18 poena.

Po izlasku iz svlačionice domaćin je napravio sjajnu seriju i zapalio publiku u OAKA areni. Prišli su izabranici Ergina Atamana na minus četiri i nagovestili uzbudljivih poslednjih 10 minuta u najvećem derbiju Grčke.

Uspeli su momci Jorgosa Barcokasa odmah da se odlepe uz šest vezanih poena Janulisa Larencakisa, što je stvorilo sasvim dovoljnu zalihu da utakmicu privedu kraju bez većih turbulencija. Na kraju, pukla je i stotka za potvrdu dominacije u domaćem prvenstvu.

Isključeni Dorsi ostao je najbolji u redovima crveno-belih, a pratili su ga Donta Hol (13 p, 6 sk), Larencakis (12 p, 6 as), Alek Piters (11 p) i Tomas Vokap (11 p, 8 as). Na drugoj strani dvocifreni su bili Džedi Osman (19 p, 6 sk), Ti-Džej Šorts (18 p, 4 as), Kostas Slukas (15 p), Dinos Mitoglu (11 p, 8 sk) i Matijas Lesor (10 p, 6 sk).

Do kraja ligaškog dela ostale su još dve runde, ali evidentno je da će neporaženi Olimpijakos u plej-of ući sa prve pozicije zahvaljujući skoru 21-0. Iza njih je veliki rival sa 17-5, a u igri za drugu poziciju i dalje je AEK (15-6).

Interesantno, prošle sezone bez poraza pred finiš bio je sedmostruki prvak Evrope, ali je trofej ipak otišao u ruke Pirejaca.