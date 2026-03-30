Crvena zvezda se tako revanširala Dubaiju za nedavni poraz u ABA ligi i pobedom najavila derbi u Evroligi sa Partizanom.

Crveno-belima je ovo bio 16. trijumf na Jadranu, dok je Dubai na skoru 18-3.

Kodi Miler-Mekintajer, Semi Odželej i Čima Moneke propustili su ovaj meč. Uprkos tome, tim sa Malog Kalemegdana je uspeo da slavi.

Dubai je prvi došao do poena atraktivnim zakucavanjem Kabengelea, ali je Zvezda brzo uspostavila ravnotežu. Igralo se koš za koš, a ekipe su se smenjivale u minimalnom vođstvu, uz čvrste odbrane i dosta izgubljenih lopti.

Sredinom prve deonice Zvezda je počela da hvata ritam. Rivero je nastavio da dominira u reketu, Kalinić i Dobrić su doneli dodatnu energiju, pa je domaći tim postepeno preuzeo kontrolu rezultata. Dubai se oslanjao na Petruševa i Bejkona, ali uz dosta oscilacija u napadu. Prva četvrtina završena je vođstvom Zvezde – 25:15.

U drugoj deonici Zvezda je dodatno pojačala tempo. Miljenović je pogađao važne šuteve, uključujući i trojku, dok su Kalinić i Bolomboj nastavili da kontrolišu reket. Razlika je u jednom trenutku porasla i na dvocifrenu, najviše zahvaljujući seriji domaćih nakon ukradenih lopti i lakih poena iz tranzicije.

S druge strane, Dubai je pokušavao da se vrati preko Bejkona i Kabengelea, koji su donosili poene u serijama, ali bez kontinuiteta. Uprkos tome, gosti su uspeli da u jednom momentu smanje zaostatak, ali je Zvezda brzo odgovorila i odbila nalet rivala.

U završnici poluvremena Zvezda je kontrolisala igru i rezultat. Dobra odbrana, siguran skok i mirnoća u napadu omogućili su crveno-belima da zadrže razliku, a u poslednjim trenucima Avramović je postavio konačan rezultat prvog poluvremena – 47:33.

Zvezda je dobro otvorila treću četvrtinu i održavala dvocifrenu prednost. Ipak, Dubai je postepeno podizao nivo igre, pre svega u odbrani, što je rezultiralo većim brojem ukradenih lopti i lakšim poenima u tranziciji. Bejkon je preuzeo odgovornost u napadu i serijom poena pokrenuo svoj tim.

Sredinom treće deonice prednost Zvezde počela je da se topi. Gosti su strpljivo gradili napade, koristili greške domaćih i uspeli da se približe na nekoliko poena zaostatka. Ipak, crveno-beli su održali minimalnu prednost, najviše zahvaljujući sigurnim poenima sa linije penala i individualnim rešenjima, pa se u poslednju četvrtinu ušlo sa rezultatom 63:60.

U završnoj deonici viđena je prava drama. Dubai je nastavio u istom ritmu i u nekoliko navrata uspeo da izjednači rezultat, pa čak i da ozbiljno zapreti preokretom. Miljenović je držao Zvezdu u igri važnim poenima, dok su gosti preko Bejkona i Kabengelea konstantno vršili pritisak.

U samom finišu utakmice odlučivale su nijanse. Igra se sve više selila na liniju slobodnih bacanja, a Zvezda je pokazala veću mirnoću. Kalinić je dominirao u skoku u napadu i doneo važne druge šanse, dok je u ključnom trenutku pogodio i iz odbitka. Sa druge strane, Dubai je propustio nekoliko šansi da dodatno zakomplikuje meč.

Najefikasniji u redovima pobednika bio je Stefan Miljenović sa 20 poena. Na drugoj strani je blistao Bejkon sa 31.

CRVENA ZVEZDA - DUBAI 84:82 (25:15, 22:18, 16:27, 21:22)

Hala: Aleksandar Nikolić (Beograd)

Sudije: Sašo Petek, Josip Radojković, Denis Hadžić

Crvena zvezda: Miljenović, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Bolomboj, Izundu, Nvora, Dos Santos



Dubai: Bejkon, Avramović, Abas, Prepelič, Bertans, Anderson, Kondić, Musa, Kabengele, Petrušev, Kamenjaš, Kaboklo

Četvrta četvrtina:

40. minut - Batler promašuje za tri, ali Kalinić je tu na ofanzivnom skoku koji verovatno stavlja tačku na meč. Avramović pravi faul u napadu. Kraj, pobeda Zvezde!

39. minut - Ne pogađa Miljenović za tri. Bejkon je pobegao Kaliniću i poentirao. Loš napad Zvezde, ali onda Musa upućuje pogrešan pas i Dubai gubi loptu.

38. minut - Bejkon siugran sa linije penala. Miljenović je pogodio oba bacanja.

37. minut - Kabengele zakucava u kontri. Trojka Miljenovića!

36. minut - Anderson ne uspeva da završi polaganje. Dobrić stiže do poena u tranziciji, Zvezda se opet odlepila.

35. minut - Izundu pogađa oba slobodna bacanja. Petrušev je izblokiran.

34. minut - Miljenović igra odlično, iznudio je dva penala. Rajt dobija tehničku. Sva tri bacanja je pogodio Miljenović.

33. minut - Dobrić ne pogađa za tri, promašuje i Kondić.

32. minut - Sada Miljenović pogađa pod faulom, siguran i sa linije penala.

31. minut - Anderson je ostao sam u korneru i promašio, a onda zalepio blokadu Batleru. Petrušev pogađa uz faul. Pogodio je i dodatno bacanje, nerešeno je.

Treća četvrtina:

30. minut - Petrušev je vezao pet poena. Dobar pas Miljenovića za Nvoru. Kraj treće četvrtine, Zvezda vodi 63:60

29. minut - Batler uzima težak šut i promašuje, Bolomboj lupa blokadu.

28. minut - Petrušev pogađa uz faul. Siguran i sa linije penala.

27. minut - Konačno trojka Batlera za prekid serije gostiju.

26. minut - Trojka Bejkona, Dubai je ma -3! Neshvatljiv pad u igri Zvezde.

25. minut - Serija gostiju 9:0, košarkaši Zvezde idu iz greške u grešku.

24. minut - Musa ide do kraja i dolazi do osmog poena. Avramović krade loptu Batleru i dolazi do lakih poena.

23. minut - Trojka Davidovca, Zvezda ima +15. Lako Batler prolazi pored Kabokla.

22. minut - Nova izgubljena lopta za košarkaše Zvezde, Jago greši.

21. minut - Davidovac ne pogađa za tri, ali tu je Rivero da ispravi. Trojka Avramovića u poslednjoj sekundi napada.

Druga četvrtina:

20. minut - Poluvreme, Zvezda vodi 47:33.

19. minut - Rivero pogađa oba bacanja. Trojka Muse! Karter vraća trojku.

18. minut - Kabengele pogađa posle dodavanja Muse. Serija Dubaija 8:0.

17. minut - Nvora siguran sa linije penala. Potpuna kontrola košarkaša Zvezde, Jago dolazi do poena u kontri.

16. minut - Trojka Miljenovića, prva trojka na utakmici!

15. minut - Konsolidovali su se malo košarkaši Dubaija. Nikola Kalinić pogađa težak šut.

13. minut - Miljenović je iznudio faul na šutu za tri, pogodio je sva tri bacanja. Serija košarkaša Zvezde 16:0.

12. minut - Batler ponovo promašuje trojku, ali lopta stiže do košarkaša Zvezde i Miljenović dolazi do lakih poena.

11. minut - Batler ne uspeva da pogodi za tri.

Prva četvrtina:

10. minut - Prelepa minijatura Batlera, kraj prve deonice Zvezda vodi 25:15.

9. minut - Fantastičan potez Džereda Batlera.

8. minut - Kalinić ide do kraja i pogađa. Dobar protok lopte košarkaša Zvezde i poeni Bolomboja.

7. minut - Batler promašuje prvi šut za dva. Petrušev poentira posle ofanzivnog skoka. Bolomboj je pogodio jedno od dva bacanja.

6. minut - Sjajan prodor Nvore. Musa promašuje još jednu trojku, a Jago ostaje kratak na polaganju. Musa je iznudio faul za tri, pogodio je sva tri bacanja.

5. minut - Musa promašuje otvoren šut za tri. Ni Karter ne uspeva da pogodi.

4. minut - Nvora se upisao u strelce. Rivero blista, već šesti njegov poen.

3. minut - Davidovac ne pogađa otvorenu trojku. Jago dolazi do koša i to uz faul. Promašio je dodatno bacanje. Petrušev lako prolazi Davidovca i stiže do poena.

2. minut - Kabengele dolazi do poena posle ofanzivnog skoka. Sjajan pas Jaga za Rivera.

1.minut - Petrušev ne uspeva da pogodi za dva. Petrušev je promašio, pa izbio loptu u aut, zbog čega je Golemac tražio čelendž. Nije ga bilo jer su sudije promenile odmah odluku, a onda je Saša Obradović pobesneo. Tražio je on čelendž posle malo bure i drame, pa su sudije morale da pogledaju snimak. Lopta je ipak za Zvezdu. Jago gazi aut liniju.

17.59 - Biće ovo četvrti ovosezonski okršaj ovih timova. Obe ekipe su upisale po pobedu u Evroligi, dok je u ABA ligi Dubai slavio rezultatom 114:91.

17.57 - Zvezda je četvrta u ABA ligi sa skorom 15-5, dok je Dubai lider sa 18-2.

17.55 - Zvezda je četvrta u ABA ligi sa skorom 15-5, dok je Dubai lider sa 18-2. Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici petog kola Top 8 faze ABA lige u kojoj se sastaju Crvena zvezda i Dubai.