Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Danilo Nikolić sa 16 poena i osam skokova. Stefan Momirov je zabeležio 13 poena i devet skokova, dok je Amar Gegić postigao 10 poena.



U redovima Studentskog centra istakao se Darijus Džonson sa 15 poena. Aleksa Ilić je upisao 14 poena i 11 skokova, a Mateo Drežnjak i Nikola Šaranović ubacili su po 11 poena.



Spartak je vodeći na plej-aut tabeli ABA lige sa 13 pobeda i devet poraza, dok je Studentski centrar na devetom mestu sa učinkom 5-17.



U sledećem kolu, Spartak će gostovati FMP-u, a Studentski centar će dočekati Beč.