Košarkaš Partizana Mario Nakić i teniserka Lena Karlovčan postali su roditelji.

Ponosni roditelji su ćerki dali ime Matea, a ovu vest objavila je Mariova majka Zorica Nakić.

Varijanta muškog imena Mateja. Ime hebrejskog porekla izvedeno od starohebrejskog imena "Mattijah" (hebrejski) što u prevodu znači "dаr Božji".

Inače, Mario Nakić je sin čuvenog košarkaša Partizana Iva Nakića. Njegova žena i majka mladog Marija, Zorica, bila je u vezi sa legendarnim teniserom Slobodanom Živojinovićem sa kojim ima sina Filipa Živojinovića.

Nakić je pre skoro godinu dana operisan posle povrede, a pre nekoliko dana se stavio na raspolaganje treneru Đoanu Penjaroji.