Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Dubai sa 84:82 u meču petog kola Top 8 faze ABA lige.



Trener Dubaija Jurica Golemac izneo je utiske posle meča.

- Čestitke rivalu na pobedi, imali smo prazan hod u jednom momentu, onda smo se u drugom poluvremenu vratili, imali prilike da preokrenemo, ali nismo imali energiju i agresivnost da to uradimo do kraja - rekao je Golemac.

Prvo pitanje ticalo se tenzija od samog starta meča, kao i toga da li ima posebnu motivaciju protiv Saše Obradovića.

- Prvo pitanje je besmisleno. Nema nikakve veze. Sportska tenzija je u pitanju. Vidim da je lopta naša. Šta je trebalo da uradim? Da ne tražim čelendž? Na kraju nije bila naša? Okej. Mislim da je bila. Ne razumem prvo pitanje.

Izveo je Aleksu Avramovića iz igre, nakon što je srpski reprezentativac priznao kod jedne situacije da je lopta od njega izašla iz igre.

- Ja sam takmičar. Jesu sudije grešile? Pitaš mene to. Je l' normalno da oni imaju 36 bacanja, a mi 16. Je l normalno? Ne znaš. Nije na nama da mi odlučujemo o tome ko je izbacio, ko nije. Fer-plej je za neke druge, Kubertena. Nismo tu za fer-plej, nego da igramo. Je l neko iz Crvene zvezde digao ruke kad je napravio faul? Kakav fer-plej? Dođeš da igraš. Trenerska odluka je bila da ga pozovem na klupu - naveo je Golemac.