Košarkaši Crvene zvezde došli su do pobede u okviru petog kola TOP 8 faze ABA lige, gde su slavili protiv Dubaija pred svojim navijačima u Pioniru sa 84:82, a gde su imali i ogromnu prednost posle prvog poluvremena.

Crveno-beli su na početku drugog dela igre doživeli pad, a o tome je na konferenciji posle meča govorio i Saša Obradović.

- Prvo čestitam igračima na pobedi, sasvim zasluženoj. Dobro odrađena utakmica, imali smo pred utakmicu dosta kadrovskih problema, posle onako teške nedelje u Španiji. Kodi je imao problema sa leđima, Čima sa zglobom. Semi je zbog onog pada imao problem, nije mogao da igra. Ali, kao i utakmica protiv Partizana, Moneke je otkazao. Bolje smo odreagovali, diktirali tempo i igrali tu rutinsku košarku. Zadovoljan sam pobedom, možda neke stvari koje smetaju, ali dosta priče o tome, pogotovo u nekim stvarima koje su...

- Možda neodgovorne i neozbiljno izgubljene lopte? Kad bih pričao o tome, pre svega mogli bi da analiziramo i igrače koji su na taj način obučavani, jeste da imamo problema, jeste da imamo ono da u nekim fazama ne znamo šta je dobar šut, izgubimo loptu kad je najvažnije. To je dobar napredak, ništa, sve ostaje iza nas. Čestitao bih osim cele ekipe na izvanrednoj igri Miljenovića, mislim da je super doneo sa klupe pravu energiju uz sve druge koji su imali učinak. Bila je dobra timska pobeda.

O motivaciji ekipe kaže:

-Dobro, to je jedan deo. Pričali smo o tome, taj poraz je bio bez ponosa. Ne može tek tako Zvezda da gubi utakmice, da li je objektivno što smo posle Fenerbahčea bili izduvani psihički i mentalno. Bio je to dobar motiv da odigramo tako. Druga stvar, igrači koji nisu igrali, imali su dobru energiju na tim bekovskim pozicijama i oni su davali dobar ritam od početka utakmice, Jago je dobro organizovao, posle toga je Jago sa Tajsonom koji iz svake utakmice u utakmicu ide bolji. To je sigurno. Posle toga, Stefan i Batler. Kalinić na četvorci, to je bilo onako, protiv Partizana i sad, uvek je dobro rešenje imati pametnog igrača na toj poziciji. Mislim da je Davidovac odradio dobar posao uz ovu trojicu centara koji su na svoj način različiti. Može da se drži ritam.

Pitanje se ticalo i gde je Donatas Motiejunas:

-Sve je okej, ovi centri su najbolje što imamo i to je to.

Zvezda je vodila i 19 razlike, a onda se rival vraća i topi prednost. Pitanje se ticalo šta je rešenje, kako to prevazići:

-Šta je rešenje? Pa, ništa. Moramo da pričamo o tome, kad biraš ekipu, imaš ekipu ili ekipe koje znaju da igraju zajedno, znaju da igraju evropski tip košarke. Mi smo realno ekipa koja dosta zavisi od instinkta igrača, da li je neka logka ili nije, tako su učeni da igraju. Moraš to da prihvatiš, s jedne strane, ako ulaziš u to da menjaš detalje ili što se kaže oplemenjuješ igru da taktički budeš bolji, gubiš ono što imaš. Moraš to da prihvatiš, da će biti neki ishitren šut, da će da bude neka izgubljena lopta koja stvarno ne pripada velikim utakmicama. Ali, to smo mi. Treba ljudi to da shvate. Ovo je najbolje što možemo u ovom trenutku da imamo i što možeš da očekuješ od igrača koji su tu. Dosta imamo sastanaka, pričamo o tome, dosta puta osim tih izgubljenih lopti pričamo o pametnom, kvalitetnom korišćenju faulova i na jednoj i na drugoj strani.

- Pogotovo što neke igrače što su došli iz Amerike, nisu bili tako obučavani šta znači faul, kako praviti, u koje vreme i tako dalje. To su neke stvari koje prave razliku. U Barseloni su napravili razliku, u bonusu ne možeš da napraviš takve faulove koji se dešavaju. Možda ne mogu najbolje da očekujem, ali sigurno je da sve više i više razumeju. Što se mene tiče, ljudi pokušavaju na najbolji način i zbog toga sam im zahvalan. Trude se da prihvate te neke stvari. Evo, sada i ove neke ishitrene šuteve, kada bi neko analizirao utakmicu, pa u onom momentu da li je trebalo Nvora da šutne ili ne, ima logike, gde gubiš ritam utakmice. Ali, na taj način Džordan igra. Sad iz glave mogu da stavim utakmicu, protiv Valensije krene da odigra dobro, budemo na jedan posed, onda vidiš kako pogađa, sad je momenat kad ne treba da uradi to. Te stvari mora da nauči. Iz tajmauta izlazimo, da li treba da doda loptu, razmišljanje ga uvodi u neko drugo stanje koje nije komforno za njega.

Kako se pripremiti za derbi sa Partizanom u četvrtak:

- Mislim da svi imaju taj ritam takmičenja, ali je zahtevnije što se nas tiče. Kao što ste rekli, svaka je najvažnija. Koliko se već dugo priča o tome, koliko je najvažnije negde da ipsihološki izdržiš, negde padneš. To je deo velikih utakmica, sigurno će da bude dobar derbi. Sigurno će Partizan da igra jako i mnogo jače nego što je bilo u ABA ligi. Mada, znamo koji je ulog, moramo da imamo mir u nama da bi igrali dobro, ali ne treba previše emotivno ulaziti u to, jer treba znati šta treba da radimo.

Na kraju je prokomentarisao i izjavu Karlika Džonsa pred meč sa Crvenom zvezdom:

-Njegovo mišljenje, na kraju krajeva, ima pravo da kaže šta hoće čovek. Što se nas tiče, mi treba da vodimo računa o nama.