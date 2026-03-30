Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Dubai sa 84:82 u meču petog kola Top 8 faze ABA lige.

Meč je između ostalog obeležio i nesvakidašnji potez Alekse Avramovića.
 
Avramović je bio vrlo nezadovoljan u trenutku kada je izlazio sa parketa, a onda mu je Golemac oštro odgovorio zbog toga što je priznao da je lopta od njega izašla u aut. Vrlo je besan bio slovenački trener koji je i gestikulirao Avramoviću da sedne na klupu vrlo neprijatnim potezom.
 
Bivši košarkaš Partizana je tako razbesneo svog trenera, navijače svog bivšeg kluba, ali i oduševio "delije".
 
- Ja sam takmičar. Jesu sudije grešile? Pitaš mene to. Je l' normalno da oni imaju 36 bacanja, a mi 16. Je l normalno? Ne znaš. Nije na nama da mi odlučujemo o tome ko je izbacio, ko nije. Fer-plej je za neke druge, Kubertena. Nismo tu za fer-plej, nego da igramo. Je l neko iz Crvene zvezde digao ruke kad je napravio faul? Kakav fer-plej? Dođeš da igraš. Trenerska odluka je bila da ga pozovem na klupu - rekao je Golemac posle utakmice.
 
 
 