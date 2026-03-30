Nije temperamentni biznismen prilikom monologa na društvenim mrežama štedeo ni arbitre, ni Košarkaški savez Grčke, ni televiziju na kojoj je utakmica emitovana.

-Bez Huanča, Grenta, Rogavopulosa i Hejz-Dejvisa, a vi i dalje igrate sa osmoricom igrača. Ne prikazujete taj trenutak na ERT-u? Oh, ipak ga prikazujete. Ništa, ništa… Imate li mišljenje o tome da li je faul? Nemate, zar ne? Državna grčka televizija je crveno-bela. Naravno, nije bio flop, zar ne? Ne bi trebalo ni da gledam utakmice. Jednogodišnja suspenzija ističe za nekoliko dana. Ako smo ovako počeli, videćemo se na terenu 2035. godine - rekao je Atinjanin na svom instagram profilu.

Komentarisao je 52-godišnjak i da će kazna za isključenog Tajlera Dorsija biti 1.000 evra i obaveza da se izvini, dok će sankcije za „zelene“ biti mnogo drastičnije. Kendrik Nan navodno će biti suspendovan, OAKA zatvorena, a njegova mačka osuđena na gladovanje.

Panatinaikos se posle poraza od Pirejaca nalazi na drugoj poziciji u prvenstvu sa skorom 17-5, dok su neporaženi crveno-beli ubedljivo prvi (21-0). Olimpijakos je u Evroligi na drugom mestu, a izabranici Ergina Atamana su sedmoplasirani.