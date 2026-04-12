Partizan je upisao vrednu pobedu u Ljubljani protiv Cedevite Olimpije, zahvaljujući sjajnoj poslednjoj četvrtini Šejka Miltona, i tako nastavio borbu za prvo mesto na tabeli Top 8 faze ABA lige pred plej-of.

Trener Đoan Penjaroja je na konferenciji za medije istakao važnost trijumfa u Stožicama, a posle njega je pred kamere i mikrofone seo šef struke Zmajeva, Zvezdan Mitrović.

Crnogorski stručnjak se posvetio analizi slobodnih bacanja i istakao činjenicu da su ih crno-beli izveli značajno više od njegovog tima.

- Čestitke igračima obe ekipe i Partizanu i nama na lepoj partiji, dobra je utakmica bila. Statistički, kada neko šutira 37 slobodnih, a vi 16, odmah znate o čemu se radi. Malo kriterijum da nije baš na mestu. Baš sam gledao podatke, da smo mi ekipa protiv koje se šutira najviše bacanja – 150 više nego ostali. U Evrokupu na primer ima mnogo manje toga. Da komentarišem nešto da mi se stalno uzimaju novci, da se kažnjavam non stop – sa razlogom ili bez razloga… Sada treba da ulazim u neke taktike… Igokea je imala 45 slobodnih bacanja protiv nas, Zadar 50, sada 37, na egal utakmicu atletskijih ekipa. Onda igramo Evrokup gde sve nije baš tako… Onda vam se smuči da komentarišete utakmicu - rekao je Mitrović, pa nastavio:

- Zadovoljan sam, momci igraju protiv evroligaša, igraju protiv kluba u kojem jedan igrač košta koliko svi mi. Još veća je tuga bila protiv Dubaija, ako ste ispratili neke odluke koje su prelomile utakmicu, a rečeno je da su bile greške.

Krivo mu je što nije bilo više mladih igrača.

- I pored toga bodrim momke da se bore i trude koliko mogu. Tu sam srećan. Ovo drugo, ne znam neka gledaju oni koji treba da gledaju. Brojke ne lažu, video ne laže. Treniramo, borimo se i čekamo plej-of. Žao mi je što nije bilo nekih mladih igrača, da mi se makar oni izigraju i uzmu iskustvo. To mi je žao za večeras. Ostalo ništa, sve okej - zaključio je Zvezdan Mitrović.