Fudbaleri Intera su velikim preokretom kao gosti savladali Komo rezultatom 4:3 u meču 32. kolu i stigli na korak od osvajanja titule u italijanskoj Seriji A.

Inter sad ima 75 bodova, čak devet više od drugoplasiranog Napolija, šest kola pre kraja šampionata. Komo je ostao peti sa 58 bodova.

Komo je vodio 2:0 posle 45 minuta, ali nije uspeo da osvoji ni bod. Strelci su bili Aleks Vale u 36. i Niko Paz u 45. minutu. Markus Tiram je smanjio na 1:2 u 45+2. minutu, da bi u 49. izjednačio na 2:2.

Denzel Damfris u 59. minutu donosi potpuni preokret, a isti igrač zatim daje gol u 72. za 4:2. Lukas da Kunja sa penala u 88.minutu postavlja konačan rezultat.