Ovo niko nije mogao da očekuje... Janik Siner je završio svoju epizodu na Rolan Garosu. Bio je prvi favorit, ali...

Nešto čudno se desilo sa Italijanom... U drugom kolu je ispao od Serundola i to na kakav način. Bio je na korak od pobede, a onda se jednostavno raspao, ali bukvalno.

Pojavio se snimak iz drugog ugla na kojem se vidi agonija koju je prošao. Ostao je bez snage, dobio je grčeve i ništa nije moglo da mu pomogne.

-Danas nije bio moj dan. Imali smo neverovatnu godinu do sada, ali sada je vreme za predah. Hvala svima na neverovatnoj podršci i čestitke Serundolu na solidnom meču. Vidimo se uskoro. Doviđenja Pariz - napisao je Siner.

Sportski je podneo poraz Janik, rival je otkrio šta mu je rekao na mreži.

-Pa da, na mreži mi je rekao, znate, on je sjajan momak. Rekao mi je - sjajan meč za tebe. Čestitao mi je i rekao mi je - srećno u ostatku turnira. Naravno, rekao sam mu da mi je žao što je imao grčeve i što se osećao loše, ali to smo samo rekli na mreži. Ali ne, u mojoj glavi, sam mislio da će samo "odbaciti" četvrti set i da će se vratiti u petom da igra kao u prva dva. Ali to se nije desilo. Podigao sam svoj nivo igre - objasnio je Serundolo.